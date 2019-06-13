تعليم الطائف يعتمد دمج 49 مدرسة ودمج الصفوف الأولية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ضم 49 مدرسة، ودمج الصفوف الأولية بمدرسة واحدة، بحيث تشرف مكاتب التعليم بنين بنات المعنية على عملية إخلاء المباني المدرسية وضم طلابها/طالباتها للمدارس المضمومة إليها، ونقل ملفات الطلاب /الطالبات والوثائق الرسمية حسب المتبع وعدم إخلاء طرف قادة المدارس المضمومة حتى الانتهاء من ترحيل جميع السجلات المرتبطة بحساب المدرسة في نظام نور بالتنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي.

وأكدت في بيان أن إدارة شؤون المعلمين ستتولى توزيع المعلمين المعلمات حسب الاحتياج وفق التعليمات، مع بقاء اسم مستخدم قائدة المدرسة في نظام نور حتى ترحيل جميع السجلات المرتبطة بحساب المدرسة في نظام نور، وتتولى إدارة المستودعات نقل عهد واثاث المدارس المغلقة بالتنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية وقادة المدارس المغلقة لاستلام مفاتيح المباني، وتسليم المستأجر منها بعد الإخلاء لرئيس قسم الأجور، والحكومي لشؤون المباني.

ويتولى قسم الأجور تسليم المباني المستأجرة لملاكها، وتصفية مستحقاتهم وفق التعليمات والأنظمة، وتوفر إدارة خدمات الطلاب وسيلة نقل مناسبة لنقل طلاب وطالبات المدارس المضمومة، كما تتولى إدارة الموارد البشرية، وإدارة الأمن والسلامة نقل الموظفين الإداريين وحراس الأمن حسب الحاجة.