التعليقات: 0

ليحل محل نظام أندرويد

هواوي تقول إنها بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها

هواوي تقول إنها بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها
weam.co/595867
بكين- الوئام:

قال مسؤول تنفيذي في شركة هواوي تكنولوجيز الصينية إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به “هونغمنغ”ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي “أندرويد”.

وقال أندرو وليامسون نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات في مقابلة إن هواوي سوف تحاول “على الأرجح” إطلاق العلامة التجارية لنظام “هونغمنغ” الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز في الصين.

وتظهر بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن هواوي قدمت بالفعل طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي
“هونغمنغ” في عدد من الدول.

روابط ذات صلة

هواوي تؤجل طموحها لتصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم

هواوي تؤجل طموحها لتصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم

نوكيا تحاول محاصرة هواوي في معركة شبكات الجيل الخامس

نوكيا تحاول محاصرة هواوي في معركة شبكات الجيل الخامس

هواوي تلتفت إلى إفريقيا لمواجهة الضغوط الأميركية

هواوي تلتفت إلى إفريقيا لمواجهة الضغوط الأميركية

مفاجأة.. هواتف هواوي المستقبلية بلا “فيسبوك” و”واتساب” و”انستجرام”

مفاجأة.. هواتف هواوي المستقبلية بلا “فيسبوك” و”واتساب” و”انستجرام”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>