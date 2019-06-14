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أحدثت خسائر بــ 1.93 مليار دولار أمريكي

61 قتيلاً جراء السيول وإجلاء 350 ألفاً في جنوب ووسط الصين

61 قتيلاً جراء السيول وإجلاء 350 ألفاً في جنوب ووسط الصين
weam.co/595877
بكين- الوئام:

قالت أجهزة الإنقاذ الصينية إن ما يصل إلى 61 شخصا لقوا حتفهم وتم إجلاء 356 ألفا آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد هذا الأسبوع.

وفي بيان نُشر في وقت متأخر أمس الخميس أعلنت وزارة الطوارئ الصينية انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضي الزراعية جراء السيول وهي خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التي اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانغدونغ في جنوب شرق البلاد حتى تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانغتسي.

وتعاني الصين خلال فصل الصيف من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.

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