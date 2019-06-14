التعليقات: 0

لحملة جميع المؤهلات العلمية

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض
weam.co/595882
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر (112) وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة – شركة مشاري الشثري وشريكه للاستشارات الهندسية والمقاولات.

شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) – شركة الوكالات العربية السعودية سارا – شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) – شركة الوكالات العربية السعودية سارا .

أما المؤهلات المطلوبة فهي:  البكالوريوس و الدبلوم والثانوية العامة بالاضافة للكفاءة المتوسطة والشهادة الإبتدائية.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

روابط ذات صلة

وظائف بوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول وجندي

وظائف بوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول وجندي

غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

وظائف بمختلف الفروع في الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة

وظائف بمختلف الفروع في الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة

ديوان المظالم يعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

ديوان المظالم يعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>