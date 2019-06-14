تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر (112) وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة – شركة مشاري الشثري وشريكه للاستشارات الهندسية والمقاولات.

شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) – شركة الوكالات العربية السعودية سارا – شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) – شركة الوكالات العربية السعودية سارا .

أما المؤهلات المطلوبة فهي: البكالوريوس و الدبلوم والثانوية العامة بالاضافة للكفاءة المتوسطة والشهادة الإبتدائية.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php