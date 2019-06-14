التعليقات: 0

بمستشفى شيشاير الإنجليزية

ممرضة بلا رحمة.. قتلت 17 رضيعاً

ممرضة بلا رحمة.. قتلت 17 رضيعاً
weam.co/595893
لندن- الوئام:

ألقت الشرطة البريطانية من جديد القبض على ممرضة بعد الإفراج عنها للتحقيق معها بشأن التسبب في موت 17 رضيعًا بمستشفى شيشاير الإنجليزية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم إلقاء القبض على لوسي ليتبي في يوليو الماضي من قبل المحققين الذين فحصوا وفيات الرضع في مستشفى كونتس تشيستر بين عامي 2015 و 2016.

تم استجواب الممرضة البالغة من العمر 29 عامًا حول جرائم القتل المزعومة لثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين.

تقول الشرطة إنها تفحص الآن محاولات القتل المزعومة لثلاثة مواليد آخرين في وحدة المواليد الجدد بالمستشفى ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للضحايا المحتملين إلى 17.

روابط ذات صلة

على صلة بإيران.. بريطانيا تعتقل إرهابيين خزنوا متفجرات

على صلة بإيران.. بريطانيا تعتقل إرهابيين خزنوا متفجرات

شرطي بريطاني يطارد 4 لصوص مرتديا “سرواله الداخلي”

شرطي بريطاني يطارد 4 لصوص مرتديا “سرواله الداخلي”

الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا في محيط مقر رئيس الحكومة بعد العثور على جسم مشبوه

الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا في محيط مقر رئيس الحكومة بعد العثور على جسم مشبوه

اعتقال 113 من نشطاء مكافحة تغير المناخ في بريطانيا

اعتقال 113 من نشطاء مكافحة تغير المناخ في بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>