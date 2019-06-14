الجيش الإسرائيلي يعلن عن مهاجمة منشأت لحماس

غزة- الوئام:

قالت وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ان الطيران الحربي هاجم عدة اهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ليلة امس الخميس.

وقال “الأهداف شملت البنية التحتية للإرهاب في منشآت حماس بالإضافة إلى منشأة تابعة للقوات البحرية للجماعة الإرهابية”حسبما ذكرت صحيفة”يديعوت احرونوت “الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

كانت مصادر فلسطينية قد ذكرت إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت ليلة أمس الخميس للمرة الثانية خلال 24 ساعة على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن غارات استهدفت بعدة صواريخ موقعي تدريب لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ما خلف أضرارا مادية فيهما في ظل إخلائهما بشكل مبكر.

وقبل ذلك أعلنت إسرائيل إصابة قذيفة أطلقت من قطاع غزة مبني خال في بلدة سديروت المحاذية للقطاع ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وهذه القذيفة الثانية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة في غضون ال24 ساعة الماضية على جنوب إسرائيل التي ردت بغارة جوية استهدفت أرضا زراعية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا عسكريا لحماس فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.

وصرح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان أن “فصائل العمل الوطني تتابع مع الوسطاء سبل تثبيت الهدوء وتهيئة الأجواء لتنفيذ تفاهمات كسر الحصار”.

وقال قاسم إن “التهديدات التي يطلقها بعض قادة الأحزاب الإسرائيلية سعياً لتحصيل المزيد من الأصوات الانتخابية لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته”.