الإمارات: مصداقية وزير الخارجية الإيراني «تتضاءل»

ابوظبي- الوئام:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “تتضاءل”.

وقال قرقاش “تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم”. وأضاف “العلاقات

العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء”.

ويستخدم ظريف عادة تعبير “الفريق باء” للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وغيره في الإدارة الأمريكية

وبمنطقة الخليج ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران.

وتأتي تغريدة قرقاش على ما يبدو كرد فعل على أخرى نشرها ظريف قبله بساعة قال فيها “بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: الفريق باء يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران”.