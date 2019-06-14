بقرارات من الأمين.. تدوير رؤساء بلديات أمانة العاصمة المقدسة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جملةً من القرارات الإدارية، وذلك بتكليف عدد من المهندسين بتولي مهام رئاسة بعض البلديات الفرعية بمكة المكرمة، اضافةً إلى تكليف عدد من الموظفين بأعمال إدارية في عددٍ من الإدارات المركزية التابعة للأمانة.

وأكّد أن التعيينات والتنقلات تهدف إلى تحديث وتطوير بيئة العمل وضخ دماء جديدة شابة في المناصب القيادية استجابةً لأهداف برنامج التحول الوطني الذي تنفذهُ الأمانة في مختلف إداراتها ووحداتها الاستراتيجية، مشيراً إلى جملة القرارات الإدارية الجديدة الصادرة التي جاءت سعياً لتطوير مستوى الأداء في العمل وضمان زيادة الكفاءة بما يخدم العملية الإدارية بالأمانة، وفق أعلى معايير الجودة .

وجاء تكليف المهندس ياسر مرضي الغامدي مديراً عاماً لمكتب إدارة المشاريع (PMO) إضافةً إلى عمله، و المهندس مصطفى علي عيد بالعمل رئيساً لبلدية أجياد الفرعية، والمهندس أيمن محمد وقاد رئيساً لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس عمر عبدالرحمن المالكي رئيساً لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس محمد غالب المشيخي رئيساً لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس بندر خضر الشريف رئيساً لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس أكرم علي الحربي رئيساً لبلدية الغزة الفرعية.

فيما جاء تعيين كلاً من: المهندس نصير جميل البركاتي، بالعمل مديراً للإدارة الفنية ببلدية الشوقية الفرعية، و المهندس فارس صديق القرشي مديراً للإدارة الفنية ببلدية بحرة الفرعية، و المهندس محمد عبدالله عبد الكريم بالعمل مديراً للإدارة الفنية بلدية أجياد الفرعية، والمهندس محمد عبدالقادر العبد الوهاب مديراً للإدارة الفنية ببلدية الغزة الفرعية.

والمهندس عبدالعزيز عيضة القثامي مديراً للإدارة الفنية ببلدية العزيزية الفرعية، و المهندس نضال سعد العتيبي بالعمل مديراً للإدارة الفنية ببلدية العمرة الفرعية، و المهندس راكان عبدالرحمن الشمري بالعمل مديراً للإدارة الفنية بلدية جنوب مكة الفرعية، و المهندس فهد مرزوق البشري بالعمل مساعداً لمدير عام شؤون البلديات.

والمهندس صالح عبدالله الصعيدي مديراً لإدارة الحج والمواسم بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، والدكتور وليد بكر مليباري مساعداً لمدير إدارة المسالخ، و المهندس خالد عبدالله سندي بالعمل مساعداً لمنسق لجنة ساحات الحرم.

كما أصدر قراراً بإنشاء مركز لخدمات المستثمرين والمطورين لتقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع الخاص، وتكليف المهندس عبدالله خميس الزايدي مديراً عاماً للمركز، ويضم وحدة اعتماد المخططات، و وحدة الرخص، و وحدة المعلومات والمتابعة، موجهاً بدعم المركز بالكوادر الفنية المؤهلة والمتخصصة بالتنسق مع إدارة التطوير الإداري بالأمانة، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وأعرب “القويحص” عن خالص شكره و إمتنانه لرؤساء البلديات والإداريين السابقين على كل ما قدموه من إخلاص وتفانٍ طوال فترة أعمالهم، حاثاً الجميع على ضرورة تسديد وإنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين وتسهيل أمورهم، مشدداً على ضرورة تسليم جميع العهد الإدارية قبل مباشرة الإداريين أعمالهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .