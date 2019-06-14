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في خليج عمان

بريطانيا: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان

بريطانيا: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان
weam.co/595913
وكالات - الوئام:

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال هانت، وفقا لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية، إن نقطة البداية تتمثل في أن نصدق وجهة نظر أمريكا في تحمل إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط.

واعتبر هانت أن الهجمات على ناقلتي النفط مثيرة للقلق، مؤكدا أن أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم للغاية.
وتابع: سنعكف على التوصل لتقييم خاص للهجمات على ناقلتي النفط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح/ في وقت سابق، بأن الحكومة الأمريكية تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجومين بناء على الأسلحة المستخدمة والخبرة المطلوبة لتنفيذ العملية ضمن عوامل أخرى.

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