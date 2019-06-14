الناقلة كوكوكا كاريدجس تتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي

وكالات - الوئام:

كشف بيان عاجل أن الناقلة كوكوكا كاريدجس تم قطرها بسلام في خليج عمان، وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي.

وذكرت شركة “فرونت لاين” النرويجية المالكة لإحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادثين في خليج عمان أنه جرى إخماد الحريق الذي اندلع في الناقلة التابعة لها، مضيفة أن الجهود جارية لتبريد السفينة “فرونت ألتاير”.

وجرى إخماد الحريق مساء أمس الخميس.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة إن الناقلة مازالت مستقرة في موقعها، وفي الطريق إليها قاطرة بقدرات على إطفاء الحرائق.

ومن المقرر أن يفحص فريق متخصص السفينة ويقيِّم الأضرار التي لحقت بها.

وأفاد البيان بأن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا كان في طريقة إلى باندر عباس في إيران قبل العودة إلى البلاد.

وذكرت الشركة أنه ليس لديها تقارير بحدوث تلوث جراء السفينة المسجلة في جزر مارشال.