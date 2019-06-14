الناقلات الكويتية: حادث بسيط للناقلة الكويتية برقان مع سفينة سنغافورية

وكالات- الوئام

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية، تعرض الناقلة الكويتية (برقان) لحادث تصادم بسيط مع باخرة الحاويات السنغافورية (إكسبرس ماھاناندا) اليوم الجمعة في ميناء شيتاجونج في بنجلاديش .

وقالت (الناقلات) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملية تفريغ شحنتھا بشكل طبيعي وآمن في ميناء شيتاجونج.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء مغادرة الناقلة للميناء بإشراف وإرشاد كاملين من سلطة الميناء حسب إجراءات وقوانين الملاحة العالمية.

وأوضحت أن الحادث جاء نتيجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة (برقان) لحادث التصادم البسيط مع باخرة الحاويات (إكسبرس ماھاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.

وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم يتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشرية من جميع الأطراف وأن الوضع تحت السيطرة إذ إن الناقلة (برقان) حاليا راسية بأمان على رصيف الميناء البنجلاديشي بإشراف وسلطة الميناء بالتنسيق مع الشركة لضمان سلامة الناقلة وأفرادھا.

وذكرت أن عمليات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدية خدماتھا الطبيعية كالمعتاد ،مبينة أنه سيتم إجراء التحقيق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه واتخاذ كل الإجراءات القانون??ة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا.