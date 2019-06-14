الإصابة تحرم منتخب الأرجنتين من حارسه إستيبن أندرادا في كوبا أمريكا

بدأت المشكلات تواجه المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ولم تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد، وذلك بعد إصابة حارس مرماه إستيبن أندرادا الذي تقرر خروجه من قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبًا.

وكان أندرادا، طبقًا لما كشفته صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية اليوم الجمعة، قد تعرض لإصابة في الركبة خلال تدريب الأرجنتين أول أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له: ”تعرض لكدمة في الركبة أسفرت عن تورم كبير ولن يكون قادرًا على المشاركة في كوبا أمريكا، سنقدم مذكرة لكونميبول (اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية) من أجل السماح لنا بضم لاعب بديل، الذي سيكون خوان موسو“.