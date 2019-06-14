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مسؤول أميركي: قوارب إيرانية تمنع سفنا من قطر ناقلة النفط المتضررة في خليج عمان

مسؤول أميركي: قوارب إيرانية تمنع سفنا من قطر ناقلة النفط المتضررة في خليج عمان
weam.co/595950
الوئام - متابعات

كشف مسؤول أميركي، مساء الجمعة، عن أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قطر ناقلة النفط “فرونت ألتير” في خليج عمان.

وتعرضت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت 3 انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوماً استهدف سفينة يابانية أخرى هي “كوكوكا كوريجوس” في المنطقة البحرية ذاتها.

وقالت شركة فرونتلاين النرويجية، الجمعة، إنه تم خلال الليل إخماد الحريق في الناقلة فرونت ألتير التي تعرضت أمس لهجوم في خليج عمان.

وأضافت الشركة المالكة للناقلة في بيان “عمليات تبريد الناقلة مستمرة والناقلة مستقرة”. وتابعت: “لم يتم تسجيل حدوث تسرب أو تلوث بسبب الناقلة في الوقت الحالي”.

أما ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، فقد تم قطرها بنجاح إلى داخل المياه الإقليمية الإماراتية، الجمعة، من موقع الهجوم في بحر عُمان.

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