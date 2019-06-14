“شرطة مكة”: القبض على شخص سرق سيارة داخلها طفل في الطائف

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة ضبط مركبة بعد سرقتها في محافظة الطائف وبداخلها طفل في الثالثة من العمر. وأكدت القبض على الجاني وإعادة الطفل لذويه وهو بحالة صحية جيدة.

وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأنه تم بتوفيق الله ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفلاً في الثالثة من عمره والقبض على الجاني واعادة الطفل الى ذويه بحالة صحية جيدة بحمد الله ، حيث باشرت شرطة محافطة الطائف بلاغا عند الساعة ١١:٥٠ من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 / 10 / 1440 هـ عن تعرض سيارته من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره ٣ سنوات حيث تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها مما أسفر بفضل الله عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل محطة السواط وبداخلها الطفل بصحه جيدة وهروب الجاني الذي تم بتكثيف البحث عنه القبض عليه ، مواطن بالعقد الثاني من عمره ، وايقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه