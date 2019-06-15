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فيديو متداول.. مواطن تركي يسطو على حقيبة سائحة من أوزبكستان

فيديو متداول.. مواطن تركي يسطو على حقيبة سائحة من أوزبكستان
weam.co/595982
الوئام - متابعات

يبدو أن شعار المرحلة الحالية في تركيا احترس من النشالين، بعد تداول مواقع تركيا ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مواطن تركي يسرق حقيبة سائحة قيل إنها من أوزبكستان في الفاتح بقلب اسطنبول اليوم.

وأظهر الفيديو مواطن تركي في منطقة الفاتح يجذب حقيبة إحدى السائحات بقوة من يدها ويلوذ بالفرار، الغريب أن المارة أو المحيطين بالموقف لم يحركوا ساكنا لإنقاذها.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن السرقة كثرت في الآونة الأخيرة بأجزاء مختلفة من البلاد وخاصة العاصمة التجارية اسطنبول، بسبب ما يمر به المواطنون الأتراك من حالة اقتصادية متردية.

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