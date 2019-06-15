مسؤول أميركي: حلفاؤنا في الخليج راضون عن موقف واشنطن تجاه إيران

الوئام - متابعات

أكد مسؤول أميركي رفيع في تصريحات للعربية أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان صباح الخميس.

وقال السبت إن إيران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأميركي لقارب عسكري إيراني، لتظهر أنها تحاول أن تنقذ البحارة.

كما أشار إلى أن ادعاءات إيران بأنها حاولت انقاذ البحارة من السفينتين المعطوبتين مجرد افتراءات كاذبة.

وأكد أن حلفاء بلاده في الخليج راضون على الموقف الأمير كي تجاه إيران.

وأضاف أن واشنطن تثمن مفاوضات رئيس الوزراء الياباني مع طهران، مشيرا إلى أنه ليس صدفة أن تهاجم إيران السفينة اليابانية في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني طهران، وأنه لا يمكن قراءة هذا التوقيت إلا أنه رفض للحوار.

وفي وقت سابق السبت، نقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن قارباً ايرانياً أطلق صاروخاً على طائرة مسيرة أميركية قبيل الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان صباح الخميس. وأضاف أن الطائرة المسيرة الأميركية رصدت اقتراب قوارب إيرانية من الناقلتين قبل ساعات من وقوع الهجومين والصاروخ أرض-جو الذي أطلقه القارب الإيراني على الطائرة MQ-9 المسيرة سقط في البحر.