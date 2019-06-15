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يمتد تأثيرها لوسط المملكة

طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية

طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية
weam.co/595989
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

في حين تعاود درجات الحرارة العظمي ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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