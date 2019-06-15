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مهددا الولايات المتحدة

روحاني يعلن مواصلة تقليص التزامات بلاده في الاتفاق النووي

روحاني يعلن مواصلة تقليص التزامات بلاده في الاتفاق النووي
weam.co/596005
طهران - الوئام:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى، في طاجيكستان، إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، في ظل غياب “مؤشرات إيجابية” من الأطراف الموقعة الأخرى، حسب قوله.

وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران.

وقالت طهران في مايو إنه إذا لم تتكفل القوى العالمية بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.

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