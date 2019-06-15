بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة

بيشة - الوئام:

تبدأ جامعة بيشة غدًا الأحد القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1440-1441هـ، وذلك خلال الفترة من 13-30 شوال عن طريق بوابة القبول الالكتروني على موقع الجامعة.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي إن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في المجمع الأكاديمي بمحافظة بيشة وكليات محافظات بلقرن والنماص وتثليث والتي تتكون من أربعة مسارات، هي المسار الصحي، والمسار العلمي الهندسي، والمسار الإنساني، والمسار الإداري، بالإضافة إلى كليات المجتمع (الدبلوم). مضيفاً أن عملية القبول لا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية هي رسائل الجـوال (sms).

وبين الدكتور القرشي أنه يشترط للقبول الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص (التحصيلي والقدرات للتخصصات الصحية والهندسية والعلمية والحاسوبية) (القدرات للتخصصات النظرية). مشيراً إلى أنه يشترط للقبول بالمسار الصحي (الكليات الصحية) ألا يقل المعدل التراكمي للثانوية العـامة عن 90 بالمائة وأن يكون من خريجي العام الحالي (1439 /1440 هـ)، فيما يشترط للقبول بكلية الهندسة أن يكون من خريجي العام: (1438 / 1439 هـ) أو العــام ( 1439/1440هـ ). لافتاً إلى أنه لن يتم قبول أي طالب أو طالبة إذا مضى على تاريخ تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات، حيث سيكون القبول وفقاً لنتائج الطالب والمقاعد المتاحة.

ودعا إلى مراجعة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل باستمرار للاطلاع على مزيد من المعلومات والبينات المتعلقة بآلية القبول والجدول الزمني لذلك.