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وأثرت على 20 ألف آخرين

الأمم المتحدة: الفيضانات في ليبيا تتسبب في نزوح أكثر من 4000 شخص

الأمم المتحدة: الفيضانات في ليبيا تتسبب في نزوح أكثر من 4000 شخص
weam.co/596007
طرابلس - الوئام:

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات الغزيرة جنوب غرب ليبيا قد تسببت منذ أواخر مايو في نزوح أكثر من أربعة آلاف شخص، وأثرت على أكثر من 20 ألفًا آخرين.

وأوضح المتحدث، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، قد توجه على رأس بعثة مشتركة للأمم المتحدة إلى مدينة غات جنوب غرب ليبيا لدراسة تأثير الفيضانات على المجتمع المحلي وتحديد المساعدة التي ما تزال هناك حاجة إليها.

وبالانتقال إلى شمال البلاد، حيث ما زال القتال في طرابلس وحولها مستمرًا، أكد دوجاريك وقوع 167 ضحية حتى الآن، من بينهم 42 وفاة.

وأضاف: “تشرد حوالي 94 ألف شخص الآن نتيجة الجولة الأخيرة من القتال. وما يزال العاملون في المجال الإنساني يشعرون بقلق عميق بشأن سلامة حوالي 3700 لاجئ ومهاجر في مراكز الاحتجاز التي تتعرض بالفعل لأعمال قتالية نشطة أو تقع بالقرب منها”.

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