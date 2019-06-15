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عبر موقعها الإلكتروني

جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا

جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا
weam.co/596012
الرياض - الوئام:

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019م ــ 2020م (1441هـ)، بتاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو2019م عبر موقعها الإلكتروني www.nauss.edu.sa.

وتشمل البرامج في درجة الماجستير: برنامج الآداب في النزاهة المالية، الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، الآداب في علم الجريمة، فيما تشمل في درجة الدبلوم العالي: برامج الدبلومات العليا في تحليل السموم والمخدرات، ومكافحة الإرهاب، والأمن النووي، والجوازات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبد الإله بن محمد المعيوف، أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية.

مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019-2023م تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف الدكتور المعيوف أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة هو يوم 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس2019م .

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