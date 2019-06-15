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بعد محاكمة عميل في نيويورك

فورين بوليسي: “حزب الله” يوسع نشاطه في أمريكا وكندا والصين

فورين بوليسي: “حزب الله” يوسع نشاطه في أمريكا وكندا والصين
weam.co/596018
واشنطن - الوئام:

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريراً مفصلاً عن توسع عمليات ميليشيات حزب الله اللبناني من جنوب أمريكا إلى شمالها في مسار جديد للميليشيات المدعومة من إيران.

وتنبهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، خلال محاكمة عميل حزب الله الأمريكي علي كوراني، في نيويورك، بتهم تتعلق بغسيل الأموال وتجارة المخدرات واتهامات أخرى.

وأدانت المحكمة الجنائية في نيويورك علي كوراني، لتعامله مع حزب الله، بتهم إرهاب تتعلق بتجسسه على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكاتب الخدمة السرية، ومتابعته لترسانة الجيش الأمريكي بشكل مفصل.

وتوصلت السلطات الأمريكية، من خلال الكوراني، لكشف خطط ميليشيات الحزب الهادفة لتنفيذ ضربات إرهابية في الولايات المتحدة، عند الحاجة.

واعترف كوراني أنه جزء من “خلية نائمة”، ولم تقتصر نشاطاته في الولايات المتحدة وحسب، بل امتدت إلى كندا والصين أيضاً.

وينتمي كوراني إلى عائلة معروفة في دوائر حزب الله، وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها “بن لادن لبنان” والتحق الكوراني بمعسكر للتدريب في الحزب الذي كان يتطلع إلى استخدام الكوراني في تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة خلال إعادته بناء شبكاته الإرهابية الدولية.

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