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ردا على تفجير ناقلات النفط

السناتور ليندسي غراهام: يدعو الحكومة الأمريكية لزيادة العقوبات ضد النظام الإيراني

السناتور ليندسي غراهام: يدعو الحكومة الأمريكية لزيادة العقوبات ضد النظام الإيراني
Senate Judiciary Committee member Sen. Lindsey Graham (R-SC) shouts while questioning Judge Brett Kavanaugh during his Supreme Court confirmation hearing in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill September 27, 2018 in Washington, DC. - University professor Christine Blasey Ford, 51, told a tense Senate Judiciary Committee hearing that could make or break Kavanaugh's nomination she was "100 percent" certain he was the assailant and it was "absolutely not" a case of mistaken identify. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo credit should read ANDREW HARNIK/AFP/Getty Images)
weam.co/596035
واشنطن - الوئام:

قال السيناتور ليندسي غراهام، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رداً على هجوم نظام الملالي على ناقلات النفط في بحر عمان: “عندما تواجه نظامًا طاغيًا مثل النظام الإيراني ولديه نشاط استفزازي، يتعين علينا توجيه رسالة واضحة ودامغة مفادها أن هذا السلوك أمر غير مقبول. آمل أن تأتي حكومة ترامب إلى الكونغرس وتزيد من الضغط على العقوبات ضد النظام الإيراني”.

مضيفًا: “أثني على حكومة ترامب ومايك بومبو، اللذين ألقيا باللوم على النظام الإيراني لشن هجمات على بحر عمان. وكما قال وزير الخارجية ، فإن الهجمات تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وحرية الملاحة”.

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