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للمرتبة العاشرة فما دون

وزير التعليم يقر تشكيل لجنة للترقيات وهذه مهامها

وزير التعليم يقر تشكيل لجنة للترقيات وهذه مهامها
weam.co/596041
الطائف - الوئام - عبد الله العازمي:

أصد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارا، بتشكيل لجنة الترقيات بوزارة التعليم للمرتبة العاشرة فما دون

وتكون مهام اللجنة على النحو الآتي:
تتقيد هذه اللجنة في إجراءاتها بالأحكام والتعليمات المحددة بلائحة الترقيات، وتشكيل لجنة تحضيرية للجنة أعلاه بقرار من معالي مساعد الوزير، وتعتمد محاضر اللجنة قبل تنفيذ قراراتها من قبل مساعد الوزير.

وتتكون اللجنة منً وكيل الوزارة للموارد البشرية رئيساً، و عضوية المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية و مدير إدارة الترقيات سكرتيرا للجنة.

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