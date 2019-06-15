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بعد الهجمات الأخيرة

الفالح: لا بد من استجابة سريعة وحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

الفالح: لا بد من استجابة سريعة وحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق
weam.co/596049
طوكيو - الوئام:

قال وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم، إنه لا بد من استجابة سريعة وحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف الفالح، في اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين في اليابان أن الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة.

وتابع: “يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة لدينا، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية”.

لافتا إلى أهمية العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخرا في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة.

 

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