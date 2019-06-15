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انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري قرب دمشق

انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري قرب دمشق
weam.co/596074
الوئام - وكالات

وقع بعد ظهر اليوم السبت انفجار داخل أحد مستودعات الذخيرة للجيش العربي السوري غرب دمشق وسمعت أصداؤه في معظم أحياء العاصمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله “إن أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق انفجر بسبب امتداد النيران المشتعلة
بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه “.

ولم يشر المصدر العسكري السوري إلى وقوع إصابات بين عناصر الجيش السوري.

وقال سكان يعيشون في حي دمر شمال غرب العاصمة دمشق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “انفجاراً عنيفا تبعه عدة انفجارات وقع
قرب حي دمر، وإن سيارات الإطفاء توجهت إلى المنطقة “.

وتتركز في حي دمر عدد من القطع العسكرية التابعة للحرس الجمهوري ومنها اللواء 105-104 شرق حي دمر.

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