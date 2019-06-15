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تركيا.. حملة ترحيل لـ50 ألف مهاجر بينهم سوريين إلى بلدانهم! #تركيا_تطرد_السوريين

تركيا.. حملة ترحيل لـ50 ألف مهاجر بينهم سوريين إلى بلدانهم! #تركيا_تطرد_السوريين
weam.co/596082
الوئام - متابعات

صرح وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، اليوم السبت، بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد يعمل حاليا على ترحيل 50 ألف شخص إلى بلدانهم مع نهاية عام 2019.

ووفقا لصحيفة أحوال التركية، أضاف الوزير خلال اجتماع مع رجال أعمال محليين في إسطنبول، أن العام الماضي تم إجلاء 4500 مهاجر غير عادي وغير قانوني من اسطنبول، وسيتم إجلاء 50 ألف شخص آخرين من المدينة هذا العام أيضا، مضيفا “لا نريد اسطنبول أن تصبح مركزا للهجرة غير الشرعية”.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن أعداد كبيرة من السوريين والأفغان والباكستانيين والعراقيين، وغيرهم من الدول التي انتى بها الحال في تركيا في طريقهم للهجرة

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