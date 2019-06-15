مدني ينبع ينقذ طفلين احتجزا داخل شقتهما إثر نشوب حريق

المدينة -الوئام -عبدالله العازمي

أنقذ الدفاع المدني بمحافظة ينبع عند الساعة ١٣:٠٥ من ظهر اليوم السبت طفلين احتجزا داخل شقتهما اثر نشوب حريق في عمارة سكنية بحي الجابرية وإصابتهما باختناق نقلا للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالتهما مستقرة، كما تمكن من إنقاذ امرأة و طفلتها من الشقة المجاورة للحادث عن طريق السلالم.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، إنه تمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني الذي اقتصر على صالة داخل شقة بالملحق ومن خلال إجراءات التحقيق الأولية يحتمل أن يكون سبب الحادث ناتج عن عبث أطفال.

وأكد الدفاع عدم ترك الأطفال لوحدهم دون متابعة ورقابة في ظل وجود كثير من المخاطر المحتملة وترك أدوات الاشتعال في متناولهم داخل المنزل، مع تمنياتنا السلامة للجميع.