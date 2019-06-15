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وزراء طاقة مجموعة العشرين يتعهدون بالحفاظ على استقرار السوق

وزراء طاقة مجموعة العشرين يتعهدون بالحفاظ على استقرار السوق
weam.co/596088
الوئام - متابعات

صرح وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، السبت، بأن وزراء الطاقة في دول مجموعة الـ20 عبروا عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما تابعة لشركة شحن يابانية لهجوم يوم الخميس الماضي، وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم..

وقال سيكو للصحفيين خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة العشرين المنعقد في كارويزاوا “الأمر المهم أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء الطاقة بشأن الحاجة للعمل معا للتعامل مع الحوادث الأخيرة من منظور أمن الطاقة”، وفقا لرويترز

وقال في إشارة لاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول من بينها السعودية والولايات المتحدة “الأمر ذاته حدث في اجتماعاتنا الثنائية”.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية.

كما أدان دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي الهجمات وقال في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين “نقف بقوة مع اليابانيين والجميع”.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو.

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