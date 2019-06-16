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يمتد تأثيره إلى وسط المملكة

طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية
weam.co/596117
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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