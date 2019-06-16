التعليقات: 0

أخرجت الحديث عن سياقه

العسكري السوداني: الإعلام حرّف الكلام حول فض الاعتصام

العسكري السوداني: الإعلام حرّف الكلام حول فض الاعتصام
weam.co/596128
الخرطوم- الوئام:

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، أن وسائل الإعلام حرّفت ما قيل خلال المؤتمر الصحافي للجنة السياسية بالمجلس الخميس الماضي حول الاجتماع بشأن فض الاعتصام.

وقال إن وسائل الإعلام أخرجت الحديث عن سياقه، لاسيما بشأن “تنظيف منطقة كولومبيا”.

كما أكد أن ما ذكره النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، السبت صحيح، قائلاً: لقد كان حضوره في الاجتماع من أجل الرأي القانوني في نظافة منطقة كولومبيا.

إلى ذلك، نفى ممارسة أي ضغوط على النائب العام من قبل المجلس العسكري، قائلاً : له كامل الاستقلالية في قراراته.

وأوضح أن هناك لجنتين للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، الأولى عسكرية برئاسة ضابط حقوقي، والأخرى قام بتشكيلها النائب العام.

وعن زيارة المبعوث الأمريكي، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تمارس أي ضغوط على المجلس.

روابط ذات صلة

السودان: قوى الحرية والتغيير تشترط إشرافاً دولياً على التحقيق فى فض الاعتصام

السودان: قوى الحرية والتغيير تشترط إشرافاً دولياً على التحقيق فى فض الاعتصام

المبعوث الإثيوبي للسودان: المجلس العسكري والمعارضة يستعدان للعودة للتفاوض

المبعوث الإثيوبي للسودان: المجلس العسكري والمعارضة يستعدان للعودة للتفاوض

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين يغلقون الطرقات

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين يغلقون الطرقات

واشنطن تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

واشنطن تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>