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وينقل تعازي أمير المنطقة

سمو نائب أمير حائل يقوم بزيارة عزاء لذوي أربعة شباب لقوا حتفهم إثر حادث مروري

سمو نائب أمير حائل يقوم بزيارة عزاء لذوي أربعة شباب لقوا حتفهم إثر حادث مروري
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حائل - الوئام:

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل منازل ذوي كل من الشاب عبد الرحمن بن احمد العجيمي والشاب مراد بن سالم بن احمد الشكر والشاب فهد بن محمد بن علي المهوس التميمي والشاب ابراهيم بن وليد بن ابراهيم الصويغ ـ رحمهم الله ـ الذين انتقلوا إلى رحمة الله إثر حادث مروري.

ونقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، معرباً سموه عن مشاركة الجميع أحزانهم ، داعياً الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله أعلى درجات الجنة وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أقارب المتوفين عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على وقفة سموهما غير المستغربة ، سائلين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سموهما وأن لايري الجميع مكروهاً في عزيز لديهم.

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