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لمدة 8 أسابيع

الهيئة السعودية للمهندسين: 20 دورة تخصصية في الهندسة الكهربائية والميكانيكية للطلاب

الهيئة السعودية للمهندسين: 20 دورة تخصصية في الهندسة الكهربائية والميكانيكية للطلاب
weam.co/596150
الرياض - الوئام:

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، البرنامج التدريبي الصيفي الذي يستهدف الطلاب حديثي التخرج، وغيرهم ممن على وشك التخرج، في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أسابيع على 10 دورات تخصصية بمسار الهندسة الكهربائية، و10 دورات أخرى بالهندسة الميكانيكية، ويقام في كل من مدينة الدمام والرياض وجدة وأبها، ويتضمنه برنامج زيارات ميدانية لمحطات التوليد والنقل والتوزيع.

يذكر أن هيئة المهندسين نسقت مع الجامعات لاحتساب البرنامج كتدريب صيفي للمشاركين.

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