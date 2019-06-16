التعليقات: 0

أبرزهم زيدان ورونالدو.. قائمة كبيرة من الغائبين عن حفل زفاف راموس

أبرزهم زيدان ورونالدو.. قائمة كبيرة من الغائبين عن حفل زفاف راموس
weam.co/596241

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تقريرا عن حفل زفاف مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، وصديقته مقدمة البرامج بيلا روبيو، مشيرة إلى غياب عدد من أصدقائه.
الصحيفة أوضحت أن حفل الزفاف أقيم في كاتدرائية إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص رغم أن العروسين كانا يتوقعان مشاركة نحو 500 شخص في هذه “اللحظة التاريخية” معهما، مضيفة أن الاحتفال دام نحو ساعة من الزمن.
وتابعت “من بين الغائبين، مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، وزميلاه في الفريق داني كارفاخال وغاريث بيل”.
كما شهد الحفل غياب رفيق راموس في المنتخب الإسباني، جيرارد يبكيه، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيمة وماريانو دياز وإسكو وإيكر كاسياس.
كما غاب زميل راموس السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل في الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.
وبحسب “ماركا”، فإن سبب عدم حضور “الدون” يعود إلى ما أشيع آنذاك عن غضب القائد الإسباني من طريقة وتوقيت رونالدو في خروجه من “سانتياغو بيرنابيو”.

روابط ذات صلة

بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.. هل يفوز رونالدو بالكرة الذهبية هذا العام؟

بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.. هل يفوز رونالدو بالكرة الذهبية هذا العام؟

زيزو في مأزق.. صفقة ريال مدريد “الحلم” تنهار

زيزو في مأزق.. صفقة ريال مدريد “الحلم” تنهار

حقيقة تبرع رونالدو بـ1.5 مليون يورو للصائمين في غزة

حقيقة تبرع رونالدو بـ1.5 مليون يورو للصائمين في غزة

رونالدو يفتتح مركزا طبيا للشعر: أسعى لتوفير فرص العمل للإسبان

رونالدو يفتتح مركزا طبيا للشعر: أسعى لتوفير فرص العمل للإسبان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>