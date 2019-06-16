رئيس الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في البلاد دون حل الميليشيات

الوئام - متابعات

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، إن البند الرئيسي من اتفاق الصخيرات لم ينفذ وهو حل الميليشيات المسلحة في الداخل الليبي.

وأضاف الثني أن مبادرة السراج ذر للرماد في العيون وهي محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس

عبد الله الثني لسكاي نيوز عربية: لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل الميليشيات، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وتابع معركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت، والجيش ثبت سيطرته على جميع المواقع التي طرد منها الميليشيات خلال معركة طرابلس.

وأكد أن السراج ليس صاحب قرار وسلطة حقيقية، مضيفا أن “ميليشيات طرابلس ليس لديها حاضنة اجتماعية، ومعركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت”.