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وزير الصحة يشكر مدير مستشفى الأطفال في بريدة: “تصرفه يدل على شعوره بالمسؤولية” (فيديو)

وزير الصحة يشكر مدير مستشفى الأطفال في بريدة: “تصرفه يدل على شعوره بالمسؤولية” (فيديو)
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وجه توفيق الربيعة، وزير الصحة، الشكر لمدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة، بعد استجابته وسماعه لشكوى والد طفل منوم التقاه أثناء جولاته اليومية.

وقال الوزير: “أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية.. وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم”.

ووثق مقطع فيديو متداول واقعة إنسانية شهدتها مستشفى الولادة والأطفال في بريدة. وأظهر الفيديو مدير المستشفى موسى بن محمد الهزازي وقد تقدم له والد طفل منوم بالمستشفى بشكوى من أحد الأقسام، وظهر والد الطفل غاضبا بشدة، إلا أن مدير المستشفى تمكن من احتواء غضبه ورده على طلبه بإشارة “من عيوني”.

 

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