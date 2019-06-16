بوغبا يلمح إلى رحيله عن يونايتد.. وتوقعات بانتقاله إلى ريال مدريد

ألمح الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بطل العالم في تصريح صحفي اليوم: “الوقت الحالي ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر”.

وتابع صاحب الـ26 عاما: “قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر، وقمت بعمل رائع.. عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر.. أفكر في خوض تحد جديد في مكان آخر”.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.