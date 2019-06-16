هؤلاء يرغبون في الترشح لرئاسة #النصر.. فمن هو الأقرب؟

قالت مصادر، إن هناك اسمين يرغبان في الترشح لرئاسة نادي النصر، بعد إعلان عبدالعزيز الجليّل عدم ترشحه.

وأضافت لـ”الوئام”: “الاسمان هما فهد العمرو، عضو مجلس إدارة سابق بالنادي، وهو الأقرب، والمحامي ماجد الفهد”.

وكان رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، قد رسالة إلى جمهور الفريق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن خلالها رحيله.

وقال: “جماهير الوفاء.. كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط”.