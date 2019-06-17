التعليقات: 0

إندونيسيا لـ”أمريكا”: أرضنا ليست مكبا للنفايات

إندونيسيا لـ”أمريكا”: أرضنا ليست مكبا للنفايات
weam.co/596286
الوئام - متابعات

رفضت إندونيسيا على غرار بلدان أخرى من جنوب شرق آسيا، دخول 5 حاويات نفايات قادمة من الولايات المتحدة، وتحويل أراضيها إلى “مكب”، حسب ما أعلنه مسؤول رفيع المستوى.

وقال شيد محظر، المسؤول في وزارة البيئة الإندونيسية إن هذه الحاويات كان من المفروض أن تحتوي مخلّفات ورق لا غير، وفق ما جاء في الإقرارات الجمركية، لكن تبيّن أنها تشمل في الواقع قوارير ونفايات بلاستيكية وحفّاضات أطفال، مضيفاً: “لا يجوز ذلك بتاتاً، ونحن لا نريد أن تكون أراضينا مكباً للآخرين”.

وجُلِبت الحاويات الـ5 التابعة لشركة كندية من مدينة سياتل الأمريكية إلى سورابايا، ثاني كبرى المدن في إندونيسيا.

وكانت الصين لفترة طويلة تقبل النفايات البلاستيكية المتأتية من حول العالم، غير أنها وضعت حداً لهذه الممارسات، العام الماضي، بغية حماية البيئة.

وأخذت بلدان عدة من جنوب شرق آسيا محلّ الصين كي تتولى المهمة المذكورة، لكنها بدأت بدورها تتخلى عن تلك الإجراءات، ورغم ذلك لا تزال كميات كبيرة من القمامة تُرسَل إلى ماليزيا وإندونيسيا والفيليبين.

ويُنتَج حوالي 300 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي الجزء الأكبر منها في المكبات أو البحار، حسب الصندوق العالمي للطبيعة.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر رعاياها

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر رعاياها

لم يمتلك ثمن تذكرة الطائرة إلى وطنه فاختبأ في معدات الهبوط

لم يمتلك ثمن تذكرة الطائرة إلى وطنه فاختبأ في معدات الهبوط

سفير المملكة لدى إندونيسيا يبحث تعزيز فرص التعاون بين البلدين

سفير المملكة لدى إندونيسيا يبحث تعزيز فرص التعاون بين البلدين

إندونيسيا: الرئيس يدرس نقل العاصمة خارج جاكرتا المهددة بالغرق

إندونيسيا: الرئيس يدرس نقل العاصمة خارج جاكرتا المهددة بالغرق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>