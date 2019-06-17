“التعليم” تلزم المعلمين والمعلمات العاملين في الفصل الصيفي بـ”توقيع عقود”.. وتحسم أيام الغياب

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

ألزمت وزارة التعليم، جميع المعلمين والمعلمات العاملين في الفصل الصيفي بتوقيع (عقد) للتدريس في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي مصدقا من إدارة الإشراف التربوي.

وأكدت أنه لا يحق للمكلفين بالعمل في الفصل الصيفي التراجع عن العمل فيه بعد بدء الدراسة وفي حالة انسحابه بعد توقيع العقد لا يحق له الترشح للعمل في الفصل الصيفي للعامين القادمين، على أن تحسم مكافأة الحصص والأيام التي يتغيب فيها المكلفين بالعمل في الفصل الصيفي سواء كان بعذر أو بدون عذر وفي حالة انقطاع أحد المكلفين عن العمل بالفصل الصيفي بنهي تكليفه ونحسب له المدة الزمنية التي عمل بها ويكلف آخر للقيام بالعمل.

وقالت: “في حالة تكليف أحد العاملين بالفصل الصيفي (عضو لجنة – مشرف تربوي – وكيل معلم وتم انسحاب الطلاب ينهى تكليفه ويحسب له المدة التي عمل فيها، ويلتزم جميع المكلفين بالعمل في الفصل الصيفي ( لجنة الفصل الصيفي والهيئة التعليمية الإدارية بالمدارس) بأوقات الدوام الرسمي خلال الفصل الصيفي من بداية الفصل الصيفي حتى نهايته.

وحددت وزارة التعليم المكافأة المالية عن الحصة الدراسية بمبلغ قدره 100 ريال فقط للبنين والبنات، كما حددت مكافأة القائد والوكيل والمرشد بمكافأة مقطوعة تعادل ٢٤ حصة دراسية بما في ذلك أسبوع التسجيل والاختبارات أما المعلم المكلف بتدريس مقررات الفصل الصيفي مكافأة مقطوعة عن كل حصة بما لا يزيد عن ٢٤ حصة أسبوعيا ،أما المساعد الإداري ومسجل المعلومات ومحضر المختبر مكافأة مقطوعة ما تعادل ١٦ حصة أسبوعيا، أما أعضاء لجنة الفصل الصيفي عدا مشرف التعليم الثانوي مكافأة مقطوعة تعادل ١٦ حصة دراسية، أما مشرف التعليم الثانوي مكافأة مقطوعة تعادل ٢٤ حصة

فيما حددت لمشرفي المواد الدراسية والقيادة والإرشاد والتوجيه المتابعين مكافأة مقطوعة تعادل 20 حصة إذا كان عدد المعلمين الذين يشرف عليهم ١٠ معلمين فما فوق وبمعدل ١٦ حصة دراسية إذا كان عدد المعلمين الذين يشرف عليهم أقل من ٩ فيما خصصت لمشرف الاختبارات مكافأة مقطوعة تعادل ٢٠ حصة دراسية، أما مستخدم وحارس المدرسة وسائق الحافلة (غير سائقي حافلات الشركات المتعاقد معها ) مكافأة مقطوعة ٤٠٠٠ ريال شهريا، وحددت لموظف الموارد البشرية الذي يقوم بإعداد مسيرات المكلفين بالعمل في الفصل الصيفي وينهي جميع إجراءاتها ٤٠٠٠ ريال تصرف لمرة واحدة والموظف واحد .