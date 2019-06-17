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مسؤول أمريكي: إرهاب إيران في مضيق هرمز يستدعي ضربة ضدها

مسؤول أمريكي: إرهاب إيران في مضيق هرمز يستدعي ضربة ضدها
weam.co/596298
الوئام - متابعات

قال السيناتور الأمريکي، توم كوتن، أحد صقور السياسة الخارجية البارزين في الكونغرس، إن “الأعمال الإرهابية المتورطة فيها إيران ضد النقل التجاري في مضيق هرمز تستدعي ضربة عسكرية انتقامية ضدها”.

وقال في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: “من وقت الرئيس جورج واشنطن إلى الرئيس دونالد ترمب، فإن أسرع طريقة لجلب نار وغضب الجيش الأميركي عليك هي أن تفعل ما فعلته إيران – تعرقل حرية الملاحة في البحار المفتوحة”.

وكتب أن “من المنطقي أن الإيرانيين سيكذبون بشأن هذه الهجمات، لكن على الآخرين ألا يصدقوا كذبهم. يمكن لأي كان أن يرى بأم عينيه البحارة الإيرانيين وهم يزيلون اللغم الذي وضعوه على إحدى الناقلات”.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد استهداف سفن تجارية أكثر من مرة ومنشآت سعودية آخرها مطار أبها.

وكان السيناتور ذاته عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكسب الحرب مع إيران إذا ما اندلعت، قائلاً إن الأمر یتطلب “غارتين” فقط”.

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