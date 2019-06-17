التعليقات: 0

بشرط اجتياز اختبار كفايات التخصص

فتح القبول في برامج إعداد المعلم في جامعة الأميرة نورة

فتح القبول في برامج إعداد المعلم في جامعة الأميرة نورة
weam.co/596314
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول في برامج إعداد المعلم في البرامج التالية: ماجستير التربية في الإرشاد المدرسي، وماجستير التربية الخاصة في مسار الاعاقات كثيرة الانتشار.

وماجستير التربية الخاصة في مسار، وماجستير التربية في التعليم الابتدائي، وماجستير التربية في إعداد المعلم للمرحلة الثانوية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:
ماجستير التربية في الإرشاد المدرسي – ماجستير التربية الخاصة في مسار الاعاقات كثيرة الانتشار (إضطراب طيف التوحد، إعاقة الفكرية، صعوبات التعلم – ماجستير التربية الخاصة في مسار (الصم وضعاف السمع).

ماجستير التربية في التعليم الابتدائي (العلوم الشرعية، الرياضيات، العلوم، اللغة العربية) – ماجستير التربية في إعداد المعلم للمرحلة الثانوية (العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية).

ومن ضمن شروط القبول للبرامج: ألا يقل التقدير في درجة البكالوريوس عن جيد جدًا والحصول على نسبة (65%) كحد أدنى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

اجتياز اختبار كفايات التخصص واجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/15هـ وذلك عبر الرابط:

https://ssb.pnu.edu.sa/BPROD_ARSA/bwskalog.P_DispLoginNon

روابط ذات صلة

التعليم: 136 ألف معلم ومعلمة ينتظرهم 6 الآلف برنامج تدريب صيفي

التعليم: 136 ألف معلم ومعلمة ينتظرهم 6 الآلف برنامج تدريب صيفي

التعليم : تتيح للمرشحين للوظائف التعليمية حجز موعد للمطابقة في فروع وزارة الخدمة

التعليم : تتيح للمرشحين للوظائف التعليمية حجز موعد للمطابقة في فروع وزارة الخدمة

وزير التعليم يقر تشكيل لجنة للترقيات وهذه مهامها

وزير التعليم يقر تشكيل لجنة للترقيات وهذه مهامها

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>