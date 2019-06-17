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في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

جامعة الأمير سلطان تستحدث تخصصات علمية نوعية

جامعة الأمير سلطان تستحدث تخصصات علمية نوعية
weam.co/596327
الرياض- الوئام:

استحدثت جامعة الأمير سلطان تخصصات علمية نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وذلك تماشياً مع تزايد الاعتماد على الحوسبة في القطاعات الحكومية والخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث يقوم على تدريس هذه التخصصات كادر علمي متميز حاصل على درجات أكاديمية عالية من جامعات عالمية مرموقة .

وأوضح مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني أن هذه التخصصات تأتي لتحقيق أهداف مجموعة مثل تخصص الهندسة الكهربائية.

وتخصص الهندسة المدنية والبيئية في مرحلة البكالوريوس، وتخصص العلوم في الأمن السيبراني في مرحلة الماجستير, مشيرا إلى أن أسباب تميّز الجامعة في تخصصاتها أنها ترتبط أكاديمياً مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة وذلك من خلال تبادل الخبرات العلمية معها، واستضافة أساتذة عالميين .

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