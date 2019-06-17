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في برقيات بعثت بها إليه

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سيشل بذكرى يوم الدستور

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سيشل بذكرى يوم الدستور
weam.co/596332
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس داني فاور رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس داني فاور رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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