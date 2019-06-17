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عاجل… بتوجيهات خادم الحرمين… مواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

عاجل… بتوجيهات خادم الحرمين… مواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
weam.co/596335

نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- من عناية ورعاية بالحرمينالشريفين والكعبة المشرفة، فقد صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة،حيث يبدأ العمليوم الإثنين 14 شوال 1440هـ الموافق 17 يونيو 2019.

باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-،حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والدعوات الطيبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الرعاية الكريمة للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وقاصديها.

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