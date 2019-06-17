التعليقات: 0

والمعاملات الفورية تهبط 0.2%

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي
weam.co/596337
الوئام - وكالات:

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم،  بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1338.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1343.90 دولار للأوقية.

فيما تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7% من 28.3% يوم الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو أيار، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني.

ويبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس “التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب”.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى  14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمشة إلى 801.77 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.7 ليصل إلي 1455.20 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

الذهب يرتفع بفضل آمال خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

الذهب يرتفع بفضل آمال خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019

الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر بدعم آمال خفض الفائدة

الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر بدعم آمال خفض الفائدة

الذهب يتماسك قرب ذروة 3 أشهر بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد

الذهب يتماسك قرب ذروة 3 أشهر بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>