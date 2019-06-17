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عقب هجوم على ناقلات نفطية

النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
weam.co/596338
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط،مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4 بالمئة. وكان الخام قد صعد 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة.

وكانت قد زادت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5 بالمئة يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

ومما يدعم الأسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو تموز، آملا بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

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