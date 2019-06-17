الشورى يوافق على تعديل مواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة

الرياض - الوئام:

وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

كما ناقش المجلس، أوضاع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مطالبا بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن , ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وطالب المجلس، مؤسسة تحلية المياه، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك بدراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل , لاستثمار امكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليميا.

وعلى صعيد آخر، أدان مجلس الشورى بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي.

وقال المجلس، إن السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.

مجددا في الوقت ذاته ثقته التامة في قدرات المملكة العسكرية بكافة قطاعتها في التصدي لما تتعرض له المملكة من عدوان ، بما يحفظ أمنها , ومقدساتها ، ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

ونوه المجلس برسالة المملكة الموجهة إلى مجلس الأمن لكشف الممارسات العدائية من قبل الميليشيات الحوثية وما تتلقاه من دعم إيراني، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران , ووقف دعمها لميليشيا الحوثي , لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، وداعيا إلى إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة , للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم, وحماية الملاحة البحرية.

وحذر مجلس الشورى من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط , ويعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن إمدادات الطاقة في العالم.