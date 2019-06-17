التعليقات: 0

وقبول عدد من استقالات أعضائه

تعيين لبنى العليان رئيسا لمجلس إدارة “ساب”

تعيين لبنى العليان رئيسا لمجلس إدارة “ساب”
weam.co/596352
الرياض - الوئام:

قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب”، تعيين لبنى سليمان العليان، وهي عضو غير تنفيذي، رئيسا لمجلس إدارة البنك، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وأضاف البنك، في بيان له اليوم الاثنين، نشر على موقع سوق الأسهم السعودي “تداول”، أن قرار مجلس الإدارة جاء وفقا لاتفاقية الاندماج المبرمة مع
“البنك الأول”.

وقرر المجلس “التأكيد على استمرارية الأستاذ خالد عبدالله الملحم، نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ساب حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس”، كما أكد على “استمرارية الأستاذ ديفد ديو في منصب العضو المنتدب”.

وأصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب” أمس قراراُ بالتمرير على قبول استقالة عدد من أعضائه، بعد نفاذ قرار الاندماج مع “البنك الأول”، وذلك لإيجاد المقاعد الشاغرة اللازمة لتعيين مرشحي “البنك الأول” وفقا لاتفاقية الاندماج.

روابط ذات صلة

أكثر من 150 متحدثاً يحتضنهم دافوس الصحراء في الرياض

أكثر من 150 متحدثاً يحتضنهم دافوس الصحراء في الرياض

لبني العليان أول إمرأة سعودية ترأس بنكاً في السعودية

لبني العليان أول إمرأة سعودية ترأس بنكاً في السعودية

المليارديرة السعودية العليان: طرح شركة العائلة للاكتتاب العام رهن ظروف السوق

المليارديرة السعودية العليان: طرح شركة العائلة للاكتتاب العام رهن ظروف السوق

امرأة سعودية تتصدر قائمة أقوى السيدات العربيات عام 2016

امرأة سعودية تتصدر قائمة أقوى السيدات العربيات عام 2016

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>