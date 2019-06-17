الزراعة: إنشاء مدينة عالمية للتمور بالمدينة المنورة

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى دعم تجارة وتصنيع وتصدير تمور المدينة المنورة والمدن الأخرى، ورفع مستوى القدرة التشغيلية للصناعات التحويلية للتمور، بما فيها الاستفادة من بقايا النخيل في صناعات تحويلية ذات عائد استثماري، وخلق وظائف لأبناء المنطقة، إضافة إلى أن المشروع يعزز الاستفادة من مكانة وتميز تمور المملكة عموماً والمدينة المنورة بشكل خاص، مما يؤدي إلى رفع النمو الاقتصادي والإنفاق المحلي.

وكشفت الوزارة أن مساحة المشروع تبلغ 1,089,441 متر مربع، مؤكدة أن المشروع يتميز بموقعه جنوب المدينة المنورة، حيث يبعد عن المسجد النبوي مسافة 7 كيلو مترات، وعن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مسافة 17 كيلو متراً، بالقرب من الأسواق والخدمات.